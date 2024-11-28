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В Стамбуле полиция изъяла 3,6 млн фальшивых евро

В Стамбуле полиция изъяла 3,6 млн фальшивых евро Полиция Стамбула в ходе проведенной операции изъяла 3,6 млн поддельных евро.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 15:25
В Стамбуле полиция изъяла 3,6 млн фальшивых евро

Полиция Стамбула в ходе проведенной операции изъяла 3,6 млн поддельных евро.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, операция по борьбе с оборотом фальшивой валюты проводилась в районах Фатих и Зейтинбурну в европейской части города. По подозрению в их распространении задержан один человек.

При обысках были обнаружены готовые к выпуску в обращение поддельные 3 миллиона 600 тысяч евро, прозрачные пластиковые формы с водяными знаками евро и надписями "100", ультрафиолетовая лампа, печатная машина и 817 поддельных чековых листов с реквизитами различных банков.

Центробанк Турции в свою очередь сообщил, что принял ряд мер для предотвращения оборота фальшивой валюты и координации деятельности с правоохранительными органами, которые проводят соответствующие расследования.

"В целях предотвращения оборота фальшивой иностранной валюты проводится проверка и обновление средств подсчета денег, их контроля и используемых банкоматов. Центробанк координирует работу по борьбе с поддельной валютой с органами правосудия", - говорится в заявлении регулятора.

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