В Стамбуле перекрыт доступ к площади Таксим и парку Гези

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Власти Турции перекрыли доступ на центральную площадь Стамбула Таксим и прилегающий к ней парк Гези, чтобы предотвратить проведение там мероприятий, посвященных второй годовщине начала антиправительственных выступлений, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Дороги, ведущие к центру города, охраняются спецподразделениями полиции, оснащенными водометами. Несколько групп демонстрантов, державших в руках гвоздики и выкрикивавших лозунги протеста, были разогнаны.

Мирные акции протеста начались в 2013 году из-за решения властей вырубить деревья в парке Гези и построить на этом месте торгово-развлекательный комплекс.

Однако они быстро переросли в массовые выступления против правительства Реджепа Тайипа Эрдогана, который занимает сейчас пост президента страны.

В ходе подавления волнений погибло 12 человек.