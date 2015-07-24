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    В Стамбуле обезвредили бомбу, найденную у офиса газеты Star

    Бомба была завернута в плакат, на котором были нарисованы инициалы нелегальной радикальной организации MLK-P

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турецкие саперы разминировали взрывное устройство, которое было найдено во дворе офиса ежедневной газеты Star в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    Взрывное устройство было обнаружено в пятницу около 11:00 по местному времени, оно было завернуто в плакат, на котором были нарисованы инициалы нелегальной радикальной организации MLK-P.

    Сотрудники службы безопасности обнаружили взрывное устройство и позвонили в полицию. Команда саперов разминировала бомбу, а сотрудники полиции приступили к расследованию данного инцидента.

    Согласно данным местных СМИ, группировка ранее взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на полицейский участок в столице страны во вторник.

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