В Стамбуле число погибших от отравления алкоголем достигло 30 человек

Число погибших от отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле достигло 30 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, всего в больницы мегаполиса с симптомами отравления метанолом обратились 83 человека.
Из них 4 уже выписаны после лечения, 31 находятся в реанимации, а 18 - в обычных отделениях.
Ранее сообщалось о 23 погибших из 66 госпитализированных.
Напомним, о массовом отравлении контрафактным алкоголем в Стамбуле стало известно 14 января. Десятки человек обратились в больницы в различных частях города с острыми симптомами отравления метанолом. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела, в том числе по статье "попытка умышленного убийства", есть задержанные.