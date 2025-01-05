О нас

В США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда

В США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда Мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения грузового поезда, один вагон упал в реку.
Другие страны
5 января 2025 г. 08:52
В США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда

Мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения грузового поезда, один вагон упал в реку.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал KPTV со ссылкой на железнодорожную компанию Portland & Western Railroad (PNWR).

Инцидент произошел около полудня 4 декабря недалеко от парка Эвери в Корваллисе.

Представитель PNWR подтвердил телеканалу, что поезд из 19 вагонов с азотным удобрением карбамидом (мочевина) пересекал железнодорожный мост, когда он разрушился. Причины пока неизвестны.

Местных жителей попросили избегать места происшествия и не заходить в реку, поскольку в воду мог попасть карбамид.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии
Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии
5 января 2025 г. 08:11
The Times: НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии
The Times: НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии
5 января 2025 г. 05:53
CNN: Снежная буря угрожает порядка 62 млн жителей США
CNN: Снежная буря угрожает порядка 62 млн жителей США
5 января 2025 г. 04:41
Лондон хочет убедить Вашингтон поставлять оружие Киеву после инаугурации Трампа
Лондон хочет убедить Вашингтон поставлять оружие Киеву после инаугурации Трампа
5 января 2025 г. 02:09
Telegraph: В программу спортивных состязаний армии Британии включат гонки дронов
Telegraph: В программу спортивных состязаний армии Британии включат гонки дронов
5 января 2025 г. 01:18
В Эфиопии произошло сильное землетрясение
В Эфиопии произошло сильное землетрясение
5 января 2025 г. 00:44
ЦАХАЛ заявил о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС
4 января 2025 г. 23:51
На востоке ДР Конго повстанцы из М23 захватили город Масиси
На востоке ДР Конго повстанцы из М23 захватили город Масиси
4 января 2025 г. 23:29
Канцлер Австрии заявил о намерении уйти в отставку из-за провала переговоров о коалиции
Канцлер Австрии заявил о намерении уйти в отставку из-за провала переговоров о коалиции
4 января 2025 г. 23:06
Катар выразил поддержку Сирии по всем направлениям
Катар выразил поддержку Сирии по всем направлениям
4 января 2025 г. 22:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi