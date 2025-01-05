В США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда

Мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения грузового поезда, один вагон упал в реку.

Мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения грузового поезда, один вагон упал в реку.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал KPTV со ссылкой на железнодорожную компанию Portland & Western Railroad (PNWR).

Инцидент произошел около полудня 4 декабря недалеко от парка Эвери в Корваллисе.

Представитель PNWR подтвердил телеканалу, что поезд из 19 вагонов с азотным удобрением карбамидом (мочевина) пересекал железнодорожный мост, когда он разрушился. Причины пока неизвестны.

Местных жителей попросили избегать места происшествия и не заходить в реку, поскольку в воду мог попасть карбамид.