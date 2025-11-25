Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плану

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 21:23
    Переговоры министра армии США Дэна Дрисколла с российскими официальными лицами проходят успешно.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя министра Джеффа Толберта.

    "Министр Дрисколл и его команда обсуждают с российской делегацией, как достичь долгосрочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, у нас оптимистичный настрой. Дрисколл находится в тесной координации с Белым домом и ведомствами по мере продолжения переговоров", - отметил Толберт.

    По данным Axios, украинская делегация во главе с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым также присутствует в Абу-Даби и контактирует с американской и российской сторонами.

    Ранее США и Украина договорились, что вопросы территориальных уступок будут обсуждаться исключительно лидерами двух стран. Кроме того, стороны пришли к мнению, что темы, не относящиеся напрямую к Украине, такие как европейская безопасность или отношения США и РФ, не будут затрагиваться в рамках потенциального соглашения по завершению российско-украинской войны.

    Лента новостей