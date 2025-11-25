В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плану

Переговоры министра армии США Дэна Дрисколла с российскими официальными лицами проходят успешно.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя министра Джеффа Толберта.

"Министр Дрисколл и его команда обсуждают с российской делегацией, как достичь долгосрочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, у нас оптимистичный настрой. Дрисколл находится в тесной координации с Белым домом и ведомствами по мере продолжения переговоров", - отметил Толберт.

По данным Axios, украинская делегация во главе с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым также присутствует в Абу-Даби и контактирует с американской и российской сторонами.

Ранее США и Украина договорились, что вопросы территориальных уступок будут обсуждаться исключительно лидерами двух стран. Кроме того, стороны пришли к мнению, что темы, не относящиеся напрямую к Украине, такие как европейская безопасность или отношения США и РФ, не будут затрагиваться в рамках потенциального соглашения по завершению российско-украинской войны.