В США заявили, что в стране сохраняется повышенная угроза

Повышенная угроза, связанная с применением насилия, в настоящее время остается в Соединенных Штатах, она, вероятно, сохранится в ближайшие недели.

Повышенная угроза, связанная с применением насилия, в настоящее время остается в Соединенных Штатах, она, вероятно, сохранится в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министерства внутренней безопасности США (МВБ).

"В настоящее время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится и в ближайшие недели. МВБ не располагает какой-либо информацией, указывающей на конкретный и реальный заговор. Однако в последние дни продолжаются ожесточенные беспорядки, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что лица, разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии, и по идеологическим причинам подпитываемые ложными высказываниями, могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию или его совершения", - отмечается в заявлении.

По данным МВБ, на протяжении всего 2020 года экстремистски настроенные американцы "нападали на лиц, придерживающихся противоположных взглядов и участвующих в протестных акциях". Правонарушителями "двигало негодование в связи с вызванными коронавирусом ограничениями, результатами выборов 2020 года, а также применением полицией силы", они "планировали и иногда осуществляли нападения на правительственные объекты". МВБ обеспокоено тем, что такие настроения сохранятся и в начале 2021 года, особенно тем, что экстремистов "могут воодушевить" прошедшие в Конгрессе 6 января беспорядки. В министерстве рекомендуют американцам "избегать больших скоплений людей, в том числе протестов".