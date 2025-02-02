В США заявили, что увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы

Власти США могут увеличить или расширить пошлины в отношении товаров из Канады в случае ответных мер Оттавы.
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"Если Канада примет ответные меры против Соединенных Штатов в виде импортных пошлин на американский экспорт в Канаду или аналогичных мер, в ответ на это действие президент [США Дональд Трамп] может увеличить или расширить масштаб пошлин, введенных в соответствии с этим указом", - говорится в документе.
Ранее Трамп подписал указ, который предусматривает введение пошлин на товары из трех стран, включаю Канаду.