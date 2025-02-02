О нас

В США заявили, что увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы

В США заявили, что увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы Власти США могут увеличить или расширить пошлины в отношении товаров из Канады в случае ответных мер Оттавы.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 04:51
В США заявили, что увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы

Власти США могут увеличить или расширить пошлины в отношении товаров из Канады в случае ответных мер Оттавы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Если Канада примет ответные меры против Соединенных Штатов в виде импортных пошлин на американский экспорт в Канаду или аналогичных мер, в ответ на это действие президент [США Дональд Трамп] может увеличить или расширить масштаб пошлин, введенных в соответствии с этим указом", - говорится в документе.

Ранее Трамп подписал указ, который предусматривает введение пошлин на товары из трех стран, включаю Канаду.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Kanadaya ciddi xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi