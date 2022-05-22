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В США заявили, что обсуждают вопрос поставок оружия нейтральной Молдове

В США заявили, что обсуждают вопрос поставок оружия нейтральной Молдове США готовы поставить вооружение Молдове, в конституции которой прописан нейтралитет, если об этом попросит руководство республики.
Другие страны
22 мая 2022 г. 20:10
В США заявили, что обсуждают вопрос поставок оружия нейтральной Молдове

США готовы поставить вооружение Молдове, в конституции которой прописан нейтралитет, если об этом попросит руководство республики.

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс на брифинге в Кишиневе по итогам переговоров с президентом Майей Санду.

"У нас ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", - сказал американский конгрессмен.

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