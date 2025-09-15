В США задержаны двое мужчин за попытку поджечь автомобиль новостного агентства
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 03:21
Правоохранительные органы арестовали в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) двоих мужчин, которые установили зажигательное устройство под автомобиль новостного агентства.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал KUTV.
По имеющейся информации, полицейское управление Солт-Лейк-Сити и пожарные получили сообщение о подозрительном устройстве под автомобилем. Выяснилось, что это было зажигательное устройство, подложенное под автомобиль новостного агентства. Его привели в действие, но оно не сработало.
Привлеченное к расследованию происшествия Федеральное бюро расследований задержало двух мужчин. При обыске в их доме обнаружили взрывчатые вещества, оружие и наркотики.
