ABŞ-də xəbər agentliyinin avtomobilini yandırmağa cəhd edən iki nəfər həbs edilib
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 03:06
Hüquq-mühafizə orqanları Amerikanın Solt-Leyk Siti şəhərində xəbər agentliyinin avtomobilinin altına yandırıcı qurğu yerləşdirən iki nəfəri həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə KUTV telekanalı məlumat yayıb
Solt-Leyk Şəhər Polis İdarəsi və yanğınsöndürənlər avtomobilin altında şübhəli cihazın olması barədə məlumat alıblar. Onun xəbər agentliyinin maşınının altına yerləşdirilmiş yandırıcı qurğu olduğu ortaya çıxıb.
Qeyd olunub ki, qurğu aktivləşdirilsə də, işə düşməyib.
Hadisəni araşdırmaq üçün gətirilən Federal Təhqiqat Bürosu iki nəfəri saxlayıb. Onların evinə baxış zamanı partlayıcı maddələr, silahlar və narkotik vasitələr aşkar edilib.
