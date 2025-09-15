İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    ABŞ-də xəbər agentliyinin avtomobilini yandırmağa cəhd edən iki nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 03:06
    ABŞ-də xəbər agentliyinin avtomobilini yandırmağa cəhd edən iki nəfər həbs edilib

    Hüquq-mühafizə orqanları Amerikanın Solt-Leyk Siti şəhərində xəbər agentliyinin avtomobilinin altına yandırıcı qurğu yerləşdirən iki nəfəri həbs edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə KUTV telekanalı məlumat yayıb

    Solt-Leyk Şəhər Polis İdarəsi və yanğınsöndürənlər avtomobilin altında şübhəli cihazın olması barədə məlumat alıblar. Onun xəbər agentliyinin maşınının altına yerləşdirilmiş yandırıcı qurğu olduğu ortaya çıxıb.

    Qeyd olunub ki, qurğu aktivləşdirilsə də, işə düşməyib.

    Hadisəni araşdırmaq üçün gətirilən Federal Təhqiqat Bürosu iki nəfəri saxlayıb. Onların evinə baxış zamanı partlayıcı maddələr, silahlar və narkotik vasitələr aşkar edilib.

