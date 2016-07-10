​В США задержаны более 70 участников акций протеста

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали 74 участника состоявшейся в пятницу в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) манифестации против произвола стражей порядка по отношению к темнокожим.

Как передает Report, об этом заявил шеф полиции города Майкл Симинелли, передает ТАСС.

По его словам, в общей сложности в акции принимали участие около 400 человек. «К настоящему времени было произведено 74 ареста по обвинению в нарушении общественного порядка. В двух случаях были выдвинуты обвинения в сопротивлении аресту», - указал Симинелли.

Как отметил шеф полиции, в частности, ошибочно были задержаны двое журналистов.

Во время манифестации никто не пострадал. Блюстители закона не применяли спецсредства.