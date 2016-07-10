 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В США задержаны более 70 участников акций протеста

    Oшибочно были задержаны двое журналистов

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали 74 участника состоявшейся в пятницу в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) манифестации против произвола стражей порядка по отношению к темнокожим.

    Как передает Report, об этом заявил шеф полиции города Майкл Симинелли, передает ТАСС.

    По его словам, в общей сложности в акции принимали участие около 400 человек. «К настоящему времени было произведено 74 ареста по обвинению в нарушении общественного порядка. В двух случаях были выдвинуты обвинения в сопротивлении аресту», - указал Симинелли.

    Как отметил шеф полиции, в частности, ошибочно были задержаны двое журналистов. 

    Во время манифестации никто не пострадал. Блюстители закона не применяли спецсредства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi