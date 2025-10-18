В США задержали подозреваемого в причастности к атаке ХАМАС на Израиль

Выходец из сектора Газа, подозреваемый в причастности к нападению палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, был задержан в американском штате Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщил Минюст США.

Ведомство утверждает, что в тот день подозреваемый Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади "вооружился и, собрав еще людей, пересек границу Израиля, чтобы помочь ХАМАС совершить террористическую атаку".

На территорию США Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади попал 12 сентября 2024 года, предоставив перед этим недостоверные сведения о себе при подаче документов на визу, отмечается в заявлении министерства. В частности, он не сообщил, что входил в военное крыло Демократического фронта освобождения Палестины.

Напомним, что 7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.