    В США задержали подозреваемого в причастности к атаке ХАМАС на Израиль

    • 18 октября, 2025
    • 06:22
    В США задержали подозреваемого в причастности к атаке ХАМАС на Израиль

    Выходец из сектора Газа, подозреваемый в причастности к нападению палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, был задержан в американском штате Луизиана.

    Как передает Report, об этом сообщил Минюст США.

    Ведомство утверждает, что в тот день подозреваемый Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади "вооружился и, собрав еще людей, пересек границу Израиля, чтобы помочь ХАМАС совершить террористическую атаку".

    На территорию США Махмуд Амин Якуб аль-Мухтади попал 12 сентября 2024 года, предоставив перед этим недостоверные сведения о себе при подаче документов на визу, отмечается в заявлении министерства. В частности, он не сообщил, что входил в военное крыло Демократического фронта освобождения Палестины.

    Напомним, что 7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

    ABŞ-də HƏMAS-ın İsrailə hücumunda iştirakda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

