В США задержали двух школьниц по подозрению в подготовке массового убийства

Полиция в штате Флорида задержала двух школьниц по подозрению в том, что они планировали организовать убийство девяти человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

Как он отмечает, задержанным по 14 лет, их имена не разглашаются. Учительница нашла у них папку с записями, из которых, предположительно, следует, что ученицы планировали застрелить девять человек.

Школьницы были задержаны в среду, 17 апреля, в своей школе. Позже их поместили в центр предварительного задержания для несовершеннолетних. Как ожидается, им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства и похищения.