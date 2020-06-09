​В США за сутки выявили свыше 22 тыс случаев коронавируса

Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, более 700 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 22 302 случая заражения, жертвами коронавируса стали 712 человек.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 110 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 506 тысяч человек.