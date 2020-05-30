​В США за сутки выявили более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом

Более 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, почти 1,2 тысячи человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние 24 часа в США зарегистрировали 24 266 новых случаев заражения. Жертвами коронавируса в США стали 1 193 человека.

По данным университета, всего в США COVID-19 заразились 1 747 087 человек, а умерли 102 836. Отмечается, что выздоровели более 400 тыс. пациента.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 945 737 человек, из них более 365 тысяч скончались.