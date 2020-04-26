​В США за сутки умерли почти две тысячи больных COVID-19

Почти 2 тысячи больных коронавирусом умерли за день в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за сутки число новых случаев коронавируса достигло 36 188, что близко к показателям пятницы, и 1 995 человек умерли. В пятницу число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3 332, в четверг – 2 139.

Всего, по данным университета, в США подтверждены 933 050 случаев, 53 391 человек скончались. США далеко опережает остальные страны мира по обоим показателям.