В США выявили свыше 130 тыс. новых случаев заражения COVID-19

С начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек

Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 826 человек с COVID-19.

Как Report, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 138 903 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.