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В США выявили более 180 тысяч новых случаев заражения СOVID-19

В США выявили более 180 тысяч новых случаев заражения СOVID-19 По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,7 миллиона случаев заражения коронавирусом
Другие страны
2 декабря 2020 г. 16:47
В США выявили более 180 тысяч новых случаев заражения СOVID-19

Более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 2 597 человек с COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 180 083 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 270 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.

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Версия на английском языке US: Daily COVID-19 cases surpass 180 thousand

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