В США выявили 174,5 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

В общей сложности в США коронавирусом заразились более 23,9 миллиона человек

Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 174,5 тысячи, было зафиксировано 1,7 тысячи смертей. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 174 513 новых случаев заражения коронавирусом и 1 723 летальных исходов.

Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 23,9 миллиона человек, скончались более 397,6 тысячи пациентов с диагностированным COVID-19.