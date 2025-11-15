В США выразили надежду на мирное разрешение российско-украинской войны

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что по-прежнему считает возможным мирное завершение российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"Я, как и президент [США Дональд] Трамп, продолжаю считать, что мир - это единственный жизнеспособный путь вперед", - сказал Уитакер.

По его словам, война между РФ и Украиной превратилась в своего рода "боевую лабораторию будущего" и продемонстрировала, как сильно изменились современные способы ведения военных действий.