В США выразили надежду на мирное разрешение российско-украинской войны
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 20:19
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что по-прежнему считает возможным мирное завершение российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.
"Я, как и президент [США Дональд] Трамп, продолжаю считать, что мир - это единственный жизнеспособный путь вперед", - сказал Уитакер.
По его словам, война между РФ и Украиной превратилась в своего рода "боевую лабораторию будущего" и продемонстрировала, как сильно изменились современные способы ведения военных действий.
