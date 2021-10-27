В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере "X"

Госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года.

Госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель дипведомства США Нед Прайс.

"Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", - говорится в письменном заявлении Прайса.

До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.

На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.