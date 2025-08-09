В США выдали лицензию Nvidia на экспорт чипов в Китай

О нас

9 августа 2025 г. 07:48
Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию компании Nvidia для продажи КНР чипов H20.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Nvidia создавала данную модель чипов специально для китайского рынка. Отмечается, что решение о выдаче лицензии было принято после встречи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и президента США Дональда Трампа в среду.

До этого сообщалось, что в Калифорнии арестованы двое граждан КНР по обвинению в обходе экспортных ограничений США и незаконной поставке в Китай высокопроизводительных ускорителей Nvidia.

Согласно обвинению, с октября 2022 года по июнь 2025 года подозреваемые осуществляли экспорт оборудования без необходимой лицензии от Министерства торговли США. После вступления в силу американских экспортных ограничений в отношении поставок ИИ-чипов в Китай обвиняемые зарегистрировали компанию ALX Solutions, через которую, по версии следствия, было организовано более 20 поставок чипов в Китай при участии фиктивных компаний, зарегистрированных в Малайзии и Сингапуре.

Версия на азербайджанском языке ABŞ “Nvidia”ya çiplərini Çinə ixrac etməyə lisenziya verib

Последние новости

