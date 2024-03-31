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В США второй раз за неделю судно врезалось в мост 

В США второй раз за неделю судно врезалось в мост  В США второй раз за неделю судно врезалось в мост. Столкновение баржи с сооружением на реке Арканзас произошло в штате Оклахома.
Другие страны
31 марта 2024 г. 06:54
В США второй раз за неделю судно врезалось в мост 

В США второй раз за неделю судно врезалось в мост. Столкновение баржи с сооружением на реке Арканзас произошло в штате Оклахома.

Как передает Report, об этом сообщила местная патрульная служба полиции в соцсети Х.

В результате инцидента движение по шоссе US-59 к югу от города Саллисо у водохранилища Керра полностью остановили, транспорт перенаправляли в другую сторону.

Позднее в минтрансе Оклахомы сообщили, что после осмотра инженерами конструкции моста движение по шоссе в районе происшествия было вновь открыто.

26 марта обрушился знаменитый автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско в Мэриленде. Инцидент произошел после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор огромного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву. Несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.

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