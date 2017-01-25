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    В США впервые за 50 лет прибыл легальный груз с Кубы

    Кубинское судно доставило два контейнера с древесным углем

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Судно с первым за последние более чем 50 лет легальным грузом с Кубы причалило во вторник утром в американский порт Эверглэйдс в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

    Судно доставило два контейнера с древесным углем, добытым на острове кустарным способом частными объединениями рабочих, что позволяет импортировать это сырье в Соединенные Штаты, несмотря на действующее в отношении острова торговое эмбарго. Такие поставки стали возможными благодаря ряду послаблений, сделанных Минфином и Минторгом США еще во время пребывания в Белом доме экс- президента Барака Обамы.

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