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В США возросло число жертв урагана "Ида"

В США возросло число жертв урагана "Ида" Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщил в понедельник о втором погибшем во время урагана "Ида", основной удар которого обрушился на штат в воскресенье, передает Report.
Другие страны
31 августа 2021 г. 04:23
В США возросло число жертв урагана Ида

Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщил в понедельник о втором погибшем во время урагана "Ида", основной удар которого обрушился на штат в воскресенье, передает Report.

"Подтверждаем смерть мужчины. Он утонул, когда пытался на своем автомобиле пересечь поток воды", - говорится в заявлении.

Утонувший стал вторым погибшим из-за урагана. В воскресенье офис шерифа округа отметил о гибели мужчины из-за падения на дом сломанного ветром дерева.

Ранее местный офис шерифа отметил о первой жертве "Иды", которую придавило упавшее дерево.

Несмотря на то, что "Ида", которая в воскресенье обрушилась на побережье штата как ураган четвертой категории, уже ослабла до тропического шторма, проливные дожди и наводнения все еще представляют серьезную угрозу. Власти призывают местных жителей оставаться там, где их застала стихия. Самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан, полностью обесточен, всего без света в Луизиане остаются более 1 млн человек, во многих районах не работает сотовая связь. Телеканалы показывают кадры разрушенных построек, затопленных улиц и перевернутых автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da "İda" qasırğası qurbanlarının sayı artıb

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