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    В США военный вертолет случайно сбросил на школу контейнер с боеприпасами

    В результате инцидента никто не пострадал, кровле школы был причинен незначительный ущерб© Hovering Helicopter

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Американский военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в городе Эль-Пасо (штат Техас), передает Report со ссылкой на телеканал Fox News.

    В результате инцидента никто не пострадал, но кровле школы был причинен незначительный ущерб.

    Пока неизвестно что привело к инциденту: технический сбой или ошибка пилота.

    Командование военной базы Форт Блисс, откуда вылетел военный вертолет, уже принесло свои извинения за случившееся и пообещало пересмотреть маршруты доставки военных грузов, чтобы они по возможности не пролегали над гражданскими объектами.

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