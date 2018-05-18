В США военный вертолет случайно сбросил на школу контейнер с боеприпасами

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Американский военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в городе Эль-Пасо (штат Техас), передает Report со ссылкой на телеканал Fox News.

В результате инцидента никто не пострадал, но кровле школы был причинен незначительный ущерб.

Пока неизвестно что привело к инциденту: технический сбой или ошибка пилота.

Командование военной базы Форт Блисс, откуда вылетел военный вертолет, уже принесло свои извинения за случившееся и пообещало пересмотреть маршруты доставки военных грузов, чтобы они по возможности не пролегали над гражданскими объектами.