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    ​В США вертолет рухнул на жилой дом

    На момент катастрофы в доме никого не было

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Небольшой вертолет упал на частный дом в американском городе Орландо в штате Флорида.

    Как передает Report, на борту вертолета Robinson R44 находился только пилот, он погиб.

    В момент катастрофы в двухэтажном доме никого не было. Дом загорелся, но прибывшие на место происшествия пожарные бригады довольно быстро справились с огнем.

    В настоящее время специальная комиссия Федерального управления гражданской авиации США устанавливает, что стало причиной аварии.

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