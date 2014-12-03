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    ​В США вертолет упал на крышу здания, погибли два человека

    Выясняются все обстоятельства проиcшедшего

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Недалеко от Солт-Лейк-Сити, столицы американского штата Юта, потерпел крушение вертолет.

    Как передает Report, об этом пишет The Salt Lake Tribune со ссылкой на начальника полиции Крейга Блэка.

    По словам Блэка, на месте происшествия найдены тела двух погибших. Предположительно, эти люди находились в вертолете.

    В настоящее время спасатели пытаются достать тело одной из жертв крушения, заблокированное в салоне машины.

    Выясняются все обстоятельства проиcшедшего.

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