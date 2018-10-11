В США ведущая появилась в эфире с засыпающим на спине малышом - ВИДЕО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В городе Миннеаполис (штат Миннесота) ведущая прогноза погоды Сьюзи Мартин появилась в эфире с засыпающим на спине ребёнком.

Как сообщает Report, об этом передаёт ABC.

Свой поступок Мартин, которая является директором по операциям и метеорологом в компании Praedictix, объяснила желанием популяризировать любимый способ переноски детей — женщине нравится носить двухлетнего сына в слинге на спине.

Как отметила ведущая, слинг стал для неё настоящим подспорьем в хозяйстве и на ранних стадиях младенчества сына очень помог "стать более счастливой мамой".

По словам ведущей, таким образом она также хотела поддержать международную неделю слингоношения, которую в 2018 году отмечали с 1 по 7 октября.

После эфира в Сети разразились бурные обсуждения, а сама запись набрала около миллиона просмотров.