В США в школе произошла стрельба, ранен один ученик

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Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Ученик получил ранение в результате стрельбы в одной из школ американского штата Северная Каролина, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел сегодня утром в школе города Мeтьюс.
"Один школьник был ранен и доставлен в больницу, характер его повреждений еще неизвестен. В связи с инцидентом был задержан другой школьник", - говорится в сообщении полиции.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости