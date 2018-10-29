В США в школе произошла стрельба, ранен один ученик

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Ученик получил ранение в результате стрельбы в одной из школ американского штата Северная Каролина, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел сегодня утром в школе города Мeтьюс.

"Один школьник был ранен и доставлен в больницу, характер его повреждений еще неизвестен. В связи с инцидентом был задержан другой школьник", - говорится в сообщении полиции.