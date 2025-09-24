Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 18:27
    При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

    В результате стрельбы в отделении Иммиграционной и таможенной полиции в американском Далласе в среду утром погибли два человека, еще двое госпитализированы.

    Как передает Report со ссылкой на ABC, один из пострадавших скончался на месте, двое других были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

    По данным полиции, также погиб подозреваемый в совершении преступления.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на инцидент, который произошел у здания ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США - ред.) в штате Даллас.

    Как передает Report, на своей странице в соцсети Х он опубликовал пост.

    "Навязчивые нападения на правоохранительные органы, в частности на ICE, должны прекратиться", - отметил он.

    Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсетях сообщила о том, что нападавший покончил с собой.

    По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в местном отделении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в городе Далласе (США).

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщил исполняющего обязанности директора ICE Тодда Лайонса.

    По его словам, стрельба могла быть совершена снайпером.

    "По последним данным, у нас три раненых. Все пострадавшие доставлены в больницу", - отметил Лайонс.

    Подробности инцидента уточняются.

