При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

В результате стрельбы в отделении Иммиграционной и таможенной полиции в американском Далласе в среду утром погибли два человека, еще двое госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ABC, один из пострадавших скончался на месте, двое других были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, также погиб подозреваемый в совершении преступления.

17:39

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на инцидент, который произошел у здания ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США - ред.) в штате Даллас.

Как передает Report, на своей странице в соцсети Х он опубликовал пост.

"Навязчивые нападения на правоохранительные органы, в частности на ICE, должны прекратиться", - отметил он.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсетях сообщила о том, что нападавший покончил с собой.

17:04

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в местном отделении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в городе Далласе (США).

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщил исполняющего обязанности директора ICE Тодда Лайонса.

По его словам, стрельба могла быть совершена снайпером.

"По последним данным, у нас три раненых. Все пострадавшие доставлены в больницу", - отметил Лайонс.

Подробности инцидента уточняются.