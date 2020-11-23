В США в результате нападения в церкви двое погибли

Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии,двое погибли

Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии,двое погибли. Как передает Report, об этом сообщает местная полиция.

"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями; у некоторых ранения, опасные для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе в Twitter.

Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.