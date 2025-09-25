Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В США в результате нападения школьника пострадали трое его сверстников

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 16:27
    В США в результате нападения школьника пострадали трое его сверстников

    В США в штате Пенсильвания ученик школы напал на сверстников с ножом, трое пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает телекомпания ABC.

    Двое школьников госпитализированы, третий получил медицинскую помощь на месте.

    США Пенсильвания подросток нападение

    Лента новостей