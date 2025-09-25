В США в результате нападения школьника пострадали трое его сверстников
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 16:27
В США в штате Пенсильвания ученик школы напал на сверстников с ножом, трое пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает телекомпания ABC.
Двое школьников госпитализированы, третий получил медицинскую помощь на месте.
Последние новости
17:20
IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительствуИнфраструктура
17:18
В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениямТуризм
17:14
Словения запретила въезд Биньямину НетаньяхуДругие страны
17:12
Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеровМилли Меджлис
17:05
Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛАДругие страны
17:05
В Норвегии возле аэропорта перехвачен дронДругие страны
17:04
Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
16:59
Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациенткиПроисшествия
16:56