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    В США в результате урагана "Флоренс" погибло 34 человека

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Количество жертв урагана "Флоренс" в США достигло 34 человек, сообщает канал ABC11. 

    Больше всего смертей зафиксировано в Северной Каролине — 26 человек, передает Report. 

    Ураган "Флоренс" уже несколько дней бушует на восточном побережье США. Без электричества осталось около миллиона человек, десятки тысяч пострадавших всё ещё не могут вернуться домой из-за наводнений и торнадо. Спасатели не справляются, за дело приходится браться волонтёрам.

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