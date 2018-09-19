В США в результате урагана "Флоренс" погибло 34 человека

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Количество жертв урагана "Флоренс" в США достигло 34 человек, сообщает канал ABC11.

Больше всего смертей зафиксировано в Северной Каролине — 26 человек, передает Report.

Ураган "Флоренс" уже несколько дней бушует на восточном побережье США. Без электричества осталось около миллиона человек, десятки тысяч пострадавших всё ещё не могут вернуться домой из-за наводнений и торнадо. Спасатели не справляются, за дело приходится браться волонтёрам.