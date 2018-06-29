В США в редакции газеты произошла стрельба, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В столице американского штата Мэриленд — городе Аннаполис — днем 28 июня злоумышленник расстрелял из дробовика редакцию местного издания Capital Gazette.

Как передает Report, информация о числе жертв разнится — СМИ сообщают о четырех или шести погибших.

Также известно, что несколько раненых были госпитализированы. Стрелок начал нападение с того, что выстрелил в стеклянную дверь офиса газеты. Войдя, он открыл хаотичную стрельбу.

Убийца был задержан полицией и помещен под стражу. После трагедии из здания были эвакуированы все сотрудники, а место преступления было оцеплено.

По словам представителя полиции, на месте трагедии могут находиться другие стрелки, а также могут быть заложены бомбы.

В качестве меры предосторожности наряд полиции также был отправлен в редакцию газеты The Baltimore Sun — собственника Capital Gazette. Кроме того, Нью-Йоркское полицейское управление отправило офицеров в редакции крупных СМИ в Нью-Йорке в качестве превентивной меры.

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся.

Полиция подчеркнула, что произошедшее является «локальным инцидентом» и не рассматривается как теракт. Представители полиции заявили, что дополнительная информация будет сообщена в ближайшее время. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют личность подозреваемого и его мотивы.

***23:39

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском штате Мэриленд в четверг, подозреваемый задержан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox news ссылкой на шерифа округа Анн-Арандел Рона Бэйтмана.

По его словам, подозреваемого задержали за пределами редакции.