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В США в отсеке шасси самолета JetBlue нашли тела двух человек

В США в отсеке шасси самолета JetBlue нашли тела двух человек Тела двух человек были обнаружены в понедельник вечером во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида).
Другие страны
7 января 2025 г. 16:30
В США в отсеке шасси самолета JetBlue нашли тела двух человек

Тела двух человек были обнаружены в понедельник вечером во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила авиакомпания JetBlue в своем заявлении во вторник.

"На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, не установлены", - говорится в заявлении компании.

JetBlue назвала случившееся "ужасной ситуацией" и подчеркнула готовность сотрудничать с властями для выяснения всех обстоятельств.

Журнал Newsweek уточняет, что инцидент случился с самолетом, выполнившим рейс из аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

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Версия на английском языке Two bodies found in JetBlue aircraft landing gear

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