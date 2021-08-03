В США в музее "Титаника" обрушился айсберг, есть пострадавшие

Стена, изображавшая айсберг, обрушилась в музее "Титаника" в США, по меньшей мере три посетителя пострадали. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице музея в Facebook.

Стена, изображавшая айсберг, обрушилась в музее "Титаника" в США, по меньшей мере три посетителя пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице музея в Facebook.

Музей, посвященный легендарному затонувшему пароходу "Татиник", был открыт в 2010 году в американском городе Пиджен-Форжд в штате Теннеси. Здание музея является уменьшенной копией круизного лайнера. Посетители могли прикоснуться к ледяной стене-айсбергу, с которым столкнулся "Титаник", почувствовать себя одним из пассажиров и окунуться в прошлое. В коллекции насчитывается более 400 предметов, которые находились на судне или принадлежали его пассажирам.

"Сегодня в нашем музее в Пиджен-Форжд произошел инцидент. Наша стена-айсберг обрушилась, трое гостей пострадали и были госпитализированы. На данный момент мы не знаем о серьезности полученных ими травм. Излишне говорить, что мы не ожидали, что такое когда-либо произойдет... Сейчас наш музей в Пиджен-Форжд закрыт. Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал, а также с их семьями и друзьями", - сообщили владельцы музея.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским кораблем в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.