В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AP.

По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС Холломан.

Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.

По факту инцидента ведется расследование.