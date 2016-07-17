 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В США в ходе акции протеста задержаны 65 человек

    Протестующие перекрыли федеральную трассу в Балтиморе

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Число задержанных участников протеста, заблокировавших федеральную трассу в американском Балтиморе, достигло 65 человек. Как сообщает Reportсо ссылкой на ABC, об этом заявили в местной полиции.

    Отмечается, что среди задержанных 10 подростков.

    Задержанных обвиняют в оказании сопротивления полиции и нарушении правопорядка.

    Организаторы акции ранее сообщили, что стремятся создать комиссию гражданского контроля за полицейскими расследованиями и своими действиями надеялись повлиять на власти города.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi