​В США в ходе акции протеста задержаны 65 человек

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Число задержанных участников протеста, заблокировавших федеральную трассу в американском Балтиморе, достигло 65 человек. Как сообщает Reportсо ссылкой на ABC, об этом заявили в местной полиции.

Отмечается, что среди задержанных 10 подростков.

Задержанных обвиняют в оказании сопротивления полиции и нарушении правопорядка.

Организаторы акции ранее сообщили, что стремятся создать комиссию гражданского контроля за полицейскими расследованиями и своими действиями надеялись повлиять на власти города.