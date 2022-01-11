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В США установлен новый мировой рекорд по новым случаям COVID-19

В США установлен новый мировой рекорд по новым случаям COVID-19 В США выявили как минимум 1,13 млн новых случаев COVID-19 за сутки.
Другие страны
11 января 2022 г. 10:47
В США установлен новый мировой рекорд по новым случаям COVID-19

В США выявили как минимум 1,13 млн новых случаев COVID-19 за сутки.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, эта цифра стала новым мировым рекордом. При этом окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.

В публикации отмечается, что "признаков замедления распространения контагиозного "омикрон"-штамма не наблюдается".

Помимо этого, согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом - 135 500 человек.

Предыдущий рекорд был установлен также в Соединенных Штатах — в начале января в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки.

По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов. В США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тыс. заболевших.

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