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В США упал в океан самолет с 10 пассажирами на борту

В США упал в океан самолет с 10 пассажирами на борту В районе Мьютини-Бэй на западе США, недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон) упал в воду гидросамолет, в котором находились 10 человек.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 08:12
В США упал в океан самолет с 10 пассажирами на борту

В районе Мьютини-Бэй на западе США, недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон) упал в Тихий океан гидросамолет, в котором находились 10 человек.

Как передает Report, об этом заявила Береговая охрана США.

"Служба занимается поиском 10 человек (девять взрослых и один ребенок)", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что речь идет о восьми взрослых и одном несовершеннолетнем.

При этом береговая охрана уже заявила об обнаружении тела одного погибшего в районе падения летательного аппарата. Остальные пассажиры самолета считаются пропавшими. Других подробностей не приводится.

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Версия на английском языке Plane with 10 people on board crashes into water
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da göyərtəsində 10 nəfər olan təyyarə okeana düşüb

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