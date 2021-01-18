В США ученые экспериментально лечат коронавирус радиацией

Ученые из США проводят эксперименты, используя низкие дозы радиации, чтобы лечить пациентов с коронавирусом

Ученые из США проводят эксперименты, используя низкие дозы радиации, чтобы лечить пациентов с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nuclear News.

Подчеркивается, что в 10-15 минут специалисты облучали легкие десяти пациентов разного пола и возраста, которые страдали от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом.

"Девять пациентов показали быстрое улучшение в течение 24 часов и были выписаны из больницы в течение трех дней, что в четыре раза быстрее, чем те пациенты, которые не проходили это лечение", — говорится в статье.

Подчеркивается, что анализы крови и снимки легких доказали безопасность и эффективность небольшой дозы радиации.