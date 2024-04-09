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В Лас-Вегасе три человека погибли в результате стрельбы в адвокатской конторе

В Лас-Вегасе три человека погибли в результате стрельбы в адвокатской конторе Стрельба в офисе юридической фирмы города Лас-Вегас (штате Невада) унесла жизни трех человек, в том числе нападавшего.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 02:11
В Лас-Вегасе три человека погибли в результате стрельбы в адвокатской конторе

Стрельба в офисе юридической фирмы города Лас-Вегас (штате Невада) унесла жизни трех человек, в том числе нападавшего.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

"Подозреваемый не был убит полицией. Мы считаем, что он покончил с собой", - приводит телеканал слова местного шерифа.

Отмечается, что стрельба произошла примерно в 10:00 по местному времени (21:00 бакинское время) 8 апреля. По данным полиции, помимо преступника, погибли мужчина и женщина. Сотрудники экстренных служб быстро прибыли на место и эвакуировали людей из здания, в котором располагается офис. В полиции заявили, что "угрозы для общества больше нет".

Мотивы преступления и информация о жертвах не приводятся.

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