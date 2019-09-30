​В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Легкий двухмоторный самолет Cessna 421 упал и загорелся в штате Флорида на юго-востоке США, три человека погибли. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

Крушение произошло в лесистой местности в городе Де-Ленд в воскресенье во второй половине дня.

По данным портала, причина крушения пока не установлена. Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию данного инцидента.