​В США суд приговорил 11-летнего мальчика к лишению свободы за убийство

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Суд по делам несовершеннолетних штата Теннесси приговорил к лишению свободы 11-летнего мальчика, застрелившего из помпового ружья 8-летнюю соседку, которая играла под окном его дома.

Как передает Report, происшествие, которое повергло в шок местных жителей, произошло 3 октября в небольшом городке Уайт Паин.

Девочка Маккайла Даер на лужайке своего дома играла с подружками. Её 11-летний сосед из окна своего дома попросил показать ему щенков. Когда девочка отказала в просьбе, сосед нацелил на неё из окна помповое ружье отца. Маккайла рассмеялась, сказав что оружие не настоящее. Тогда мальчик убедился, что оно заряжено, взвел курок и выстрелил. Девочка потеряла сознание от раны в голову и позднее скончалась на руках матери.

Судья Ювенальной юстиции округа Джефферсон Деннис Роач признал мальчика виновным в предумышленном убийстве и приговорил его к заключению в исправительном учреждении штата до достижения 19-ти лет, говорится в приговоре.

"Ребенок не может быть отпущен на самотек в общество после совершения предумышленного убийства", — пояснил судья, оглашая приговор. Согласно местному законодательству, пресса не называет имя и фамилию подсудимого несовершеннолетнего.

В материалах уголовного дела отмечается, что отец и дед обучали мальчика технике безопасности при обращении с оружием.