​В США студент арестован за подготовку теракта в Нью-Йорке

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ В США арестован студент колледжа по обвинению в подготовке теракта от имени «Исламского государства Ирака и Леванта».

Как передает Report, 20-летний Мунтер Омар Салех, проживавший в районе Квинс в Нью-Йорке, был задержан в начале июня 2015 года.

Следствие располагает данными, что арестованный мог готовить взрыв.

Предполагаемого террориста обнаружили благодаря активности в интернете. Отмечается, что подозреваемый выражал поддержку «Аль-Каиде», а также одобрение стрельбы в Техасе на выставке с карикатурами на пророка Мухаммеда.

В файлах Салеха обнаружены инструкции по изготовлению бомбы, а также информация о достопримечательностях Нью-Йорка, которые обвинением описываются как «потенциальные цели для теракта».