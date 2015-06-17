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    ​В США студент арестован за подготовку теракта в Нью-Йорке

    Предполагаемого террориста обнаружили благодаря активности в интернете

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ В США арестован студент колледжа по обвинению в подготовке теракта от имени «Исламского государства Ирака и Леванта».

    Как передает Report, 20-летний Мунтер Омар Салех, проживавший в районе Квинс в Нью-Йорке, был задержан в начале июня 2015 года.

    Следствие располагает данными, что арестованный мог готовить взрыв.

    Предполагаемого террориста обнаружили благодаря активности в интернете. Отмечается, что подозреваемый выражал поддержку «Аль-Каиде», а также одобрение стрельбы в Техасе на выставке с карикатурами на пророка Мухаммеда.

    В файлах Салеха обнаружены инструкции по изготовлению бомбы, а также информация о достопримечательностях Нью-Йорка, которые обвинением описываются как «потенциальные цели для теракта».

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