В США столкнулись два легкомоторных самолёта

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В небе над штатом Аляска произошло столкновение двух небольших самолётов. Об этом передаёт телеканал KTVA, передает Report. Отмечается, что одно из воздушных судов экстренно приземлилось в городе Анкоридж.

По словам представителя противопожарной службы штата Эрика Шунеманна, из-за столкновения у самолёта случились повреждения шасси.

Кроме того, полицейские нашли обломки второго воздушного судна, участвовавшего в столкновении, рядом с рекой Суситна.

Пока не сообщается, сколько человек было на борту и первого, и второго самолётов.