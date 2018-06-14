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    В США столкнулись два легкомоторных самолёта

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В небе над штатом Аляска произошло столкновение двух небольших самолётов. Об этом передаёт телеканал KTVA, передает Report.  Отмечается, что одно из воздушных судов экстренно приземлилось в городе Анкоридж.

    По словам представителя противопожарной службы штата Эрика Шунеманна, из-за столкновения у самолёта случились повреждения шасси.

    Кроме того, полицейские нашли обломки второго воздушного судна, участвовавшего в столкновении, рядом с рекой Суситна.

    Пока не сообщается, сколько человек было на борту и первого, и второго самолётов.

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