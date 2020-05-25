​В США сравнили реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

Роберт О'Брайен https://report.az/storage/news/75ea360cdcf101cd8459250379a1a318/813a9cb1-fc78-43c1-837d-a9fee6c00c38_292.jpg

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на появление коронавируса с реагированием СССР на катастрофу в Чернобыле.

Как передает Report со ссылкой на Politico, по словам советника, сокрытие эпидемии китайскими властями войдет в историю наряду с аналогичной реакцией советского руководство на произошедшее в Чернобыле. Он допустил, что через 10-15 лет телеканал HBO, выпустивший мини-сериал "Чернобыль", снимет подобную ленту о коронавирусе.

Отвечая на вопрос о том, скрывало ли информацию правительства или местные чиновники, О'Брайен заявил, что Вашингтон затрудняется ответить на этот вопрос, так как Пекин выгнал всех репортеров и не позволил работать следователям Центра по контролю и профилактике заболеваний. "Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути", — подчеркнул он.

Советник главы государства добавил, что Китай выпустил вирус, "который уничтожил триллионы долларов в американском экономике", и Вашингтон теперь вынужден тратить средства на поддержку граждан. "Мы хотим хороших отношений с Китаем и с китайским народом, но, к сожалению, мы видим только действия за действиями Коммунистической партии Китая, которые затрудняют это", — заключил О'Брайен.

В последнее время США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса и в сокрытии важной информации о нем, что якобы и привело к распространению инфекции во многих странах.