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    В США спустя 33 года освободили ошибочно осужденного

    Военнослужащий ВМС США Кит Аллен Гарвард в 1982 году был приговорен к пожизненному заключению

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Суд американского штата Вирджиния оправдал заключенного, который провел 33 года в тюрьме, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    В 1982 году 26-летний военнослужащий ВМС США Кит Аллен Гарвард был приговорен к пожизненному заключению за убийство Джесси Перрона, изнасилование его жены и грабеж. Свою вину Кит Гарвард признать отказался.

    Спустя 33 года генетическая экспертиза показала, что убийцей был другой человек, также военнослужащий ВМС США — Джерри Кротти. Он скончался в 2006 году в одной из тюрем штата Огайо, где отбывал срок за похищение человека. 

    Сейчас Гарварду 60 лет. Американские судьи извинились перед бывшим моряком за то, что из-за ошибки он провел в заключении более половины жизни.

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