В США спустя 33 года освободили ошибочно осужденного

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Суд американского штата Вирджиния оправдал заключенного, который провел 33 года в тюрьме, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В 1982 году 26-летний военнослужащий ВМС США Кит Аллен Гарвард был приговорен к пожизненному заключению за убийство Джесси Перрона, изнасилование его жены и грабеж. Свою вину Кит Гарвард признать отказался.

Спустя 33 года генетическая экспертиза показала, что убийцей был другой человек, также военнослужащий ВМС США — Джерри Кротти. Он скончался в 2006 году в одной из тюрем штата Огайо, где отбывал срок за похищение человека.

Сейчас Гарварду 60 лет. Американские судьи извинились перед бывшим моряком за то, что из-за ошибки он провел в заключении более половины жизни.